В Беларуси завершили расследование уголовного дела против Тихановского

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении оппозиционера Сергея Тихановского. В качестве обвиняемых по уголовному делу всего проходят шесть человек.

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК)".

Также завершили расследование против еще одного оппозиционера - Николая Статкевича.

Напомним, ранее Следственный комитет Беларуси заявлял, что задержание оппозиционеров Николая Статкевича и Сергея Тихановского связано с боевиками ЧВК "Вагнера"; в частности, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Тихановский был задержан в Беларуси 27 мая 2020 года. После этого его жена Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру от оппозиции на пост президента. Выборы состоялись 9 августа. Тогда победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Беларуси заявили о фальсификациях, после чего началась волна протестов. Они продолжаются до сих пор.