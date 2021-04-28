У Білорусі завершили розслідування кримінальної справи проти Тихановського

Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінальної справи стосовно опозиціонера Сергія Тихановського. В якості обвинувачених у кримінальній справі всього проходять шість осіб.

Дії обвинувачених Лосика і Цыгановича кваліфіковані як розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі щодо представників влади та правоохоронних органів, вчинені групою осіб (ч.3 ст. 130 КК), та організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами, підпалами, знищенням майна та збройним опором представникам влади (ч. 1 ст. 293 КК)".

Також завершили розслідування проти ще одного опозиціонера - Миколи Статкевича.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет Білорусі заявляв, що затримання опозиціонерів Миколи Статкевича та Сергія Тихановського пов'язано з бойовиками ПВК "Вагнера"; зокрема, їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

Тихановський був затриманий в Білорусі 27 травня 2020 року. Після цього його дружина Світлана Тихановская висунула свою кандидатуру від опозиції на пост президента. Вибори відбулися 9 серпня. Тоді переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. У Білорусі заявили про фальсифікації, після чого почалася хвиля протестів. Вони тривають досі.