У Білорусі завершили розслідування кримінальної справи проти Тихановського
Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінальної справи стосовно опозиціонера Сергія Тихановського. В якості обвинувачених у кримінальній справі всього проходять шість осіб.
Про це повідомляє " Белта".
Також завершили розслідування проти ще одного опозиціонера - Миколи Статкевича.
Так, Тихановскому, Сакову, Попів інкримінований:
- організація масових заворушень на території Білорусі в 2020 році (Ч. 1 ст. 293 Кримінального кодексу);
- поширення групою осіб за попередньою змовою матеріалів, спрямованих на розпалювання соціальної ворожнечі проти представників влади та правоохоронних органів (ч. 3 ст. 130 КК);
- погрози на адресу голови Центрвиборчкому (ч. 2 ст. 191 КК);
- організація групових дій, грубо порушують громадський порядок і пов'язаних із застосуванням насильства щодо представників влади (ч.1 ст. 342 КК).
Статкевичу пред'явлено звинувачення в організації масових заворушень (ч. 1 ст. 293 КК),
Дії обвинувачених Лосика і Цыгановича кваліфіковані як розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі щодо представників влади та правоохоронних органів, вчинені групою осіб (ч.3 ст. 130 КК), та організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами, підпалами, знищенням майна та збройним опором представникам влади (ч. 1 ст. 293 КК)".
Нагадаємо, раніше Слідчий комітет Білорусі заявляв, що затримання опозиціонерів Миколи Статкевича та Сергія Тихановського пов'язано з бойовиками ПВК "Вагнера"; зокрема, їх підозрюють у підготовці масових заворушень.
Тихановський був затриманий в Білорусі 27 травня 2020 року. Після цього його дружина Світлана Тихановская висунула свою кандидатуру від опозиції на пост президента. Вибори відбулися 9 серпня. Тоді переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. У Білорусі заявили про фальсифікації, після чого почалася хвиля протестів. Вони тривають досі.