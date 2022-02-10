ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси завели дело на Филатова из-за инцидента с флагом

Новина українською →
Минск, Четверг 10 февраля 2022 18:31
В Беларуси завели дело на Филатова из-за инцидента с флагом Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Беларуси завели уголовное дело на мэра Днепра Бориса Филатова. Его заподозрили в "разжигании национальной вражды" из-за замены государственного флага Беларуси возле здания горсовета на БЧБ-флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генеральной прокуратуры Беларуси.

"Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь - Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета", - говорится в сообщении.

Данный инцидент в Минске расценили как "надругательство над исторической и культурной реликвией" и "унижение национальной чести и достоинства белорусов".

"Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог. Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Что такое БЧБ-флаг

Бело-красно-белый флаг (белор. Бела-чырвона-белы сцяг) - это официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь в 1991 - 1995 годах.

Данный флаг считается национальным, активно использовался противниками режима Александра Лукашенко на массовых акциях после президентских выборов в 2020 году. На сегодня приравнен властями к нацистской символике.

Напомним, ранее посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за инцидента в Днепре.

Сам Филатов отмечает, что бело-красно-белый флаг не запрещен в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Беларусь Борис Филатов
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины