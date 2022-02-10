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У Білорусі завели справу на Філатова через інцидент з прапором

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Мінськ, Четвер 10 лютого 2022 18:31
У Білорусі завели справу на Філатова через інцидент з прапором Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Білорусі завели кримінальну справу на мера Дніпра Бориса Філатова. Його запідозрили в "розпалюванні національної ворожнечі" через заміну державного прапора Білорусі біля будівлі міськради на БЧБ-прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генеральної прокуратури Білорусі.

"Встановлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь - Державного прапора, розміщеного біля входу в будівлю міської ради, і заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору", - йдеться в повідомленні.

Даний інцидент в Мінську розцінили як "наругу над історичною і культурною реліквією" та "приниження національної честі і гідності білорусів".

"Це явно шкодить тісним і дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог. Протиправні дії кваліфіковано за ч.2 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Що таке БЧБ-прапор

Біло-червоно-білий прапор (білор. Бела-чырвона-белы сцяг) - це офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918-1919) і державний прапор Республіки Білорусь в 1991 - 1995 роках.

Даний прапор вважається національним, активно використовувався противниками режиму Олександра Лукашенка на масових акціях після президентських виборів у 2020 році. На сьогодні прирівняний владою до нацистської символіки.

Нагадаємо, раніше посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через інцидент у Дніпрі.

Сам Філатов зазначає, що біло-червоно-білий прапор не заборонений в Україні.

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Дніпро Білорусь Борис Філатов
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