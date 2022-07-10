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В Беларуси замечены российские вагоны с зерном

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Беларусь, Воскресенье 10 июля 2022 15:59
В Беларуси замечены российские вагоны с зерном Фото: в Беларуси замечены российские вагоны с зерном (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Беларусь пропускает через свою территорию российские вагоны-зерновозы. Конечной точкой их маршрута могут быть как белорусские зернохранилища, так и российский Калининград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Впервые российские вагоны с зерном были замечены ещё 23 мая в Гомеле, впоследствии их стали замечать достаточно часто на ЖД-станции "Гомель-пассажирский", - говорится в сообщении группы в Telegram-канале.

Кроме того:

  • 9 июня в районе 11:00 через ЖД-станцию "Озерище" в сторону Борисова проехал состав с более чем 20-ю вагонами с надписью "зерно", минимум на одном из них была и надпись "Содружество Балттранс" (эта компания является крупнейшим оператором хопперов-зерновозов в России);
  • 3 июля в 08:00 через Жлобин (Гомельская область) двигался эшелон с зерном в сторону Светлогорска. В том составе были не только вагоны-зерновозы, но и обычные товарные вагоны, при том все с маркировкой РЖД;
  • 9 июля в районе 20:00 в "отстойнике" (стоянке) на ЖД-станции "Орша-Центральная" вновь зафиксированы российские вагоны с зерном. На них также была надпись "зерно", но и приписка "Калининград".

"Точно сказать откуда, куда и с какой целью перевозилось зерно - пока не представляется возможным. Скорее всего, часть из описанных эшелонов действительно ехала в Калининград через Беларусь, но все еще нельзя исключить, что могла быть и перевозка краденого украинского зерна на белорусские зернохранилища", - уточняют в "Беларускі Гаюн".

Как сообщалось, 10 июня в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.

Также в Беларуси заметили передвижение российской колонны в сторону Украины. Речь идет об около 10 единиц техники со знаками "V" и флагами СССР.

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