В Беларуси зафиксировали много российских ЗРК, возможен ракетный удар, - СМИ

На территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси разместили большое количество ЗРК С около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
"Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябрівці на текущий момент", - говорится в сообщении.
В дальнейшем команда представила список техники, которая расположена рядом с украинской границей.
По словам Беларускі Гаюн, анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетного обстрела территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированного ракетного удара по территории Украины в ближайшие недели.
На это обращают внимание и потому, что последний обстрел с территории Беларуси был в конце июля.
Напомним, что ранее Миниобороны Беларуси пыталось откреститься от участия в войне против Украины.
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