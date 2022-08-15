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В Беларуси зафиксировали много российских ЗРК, возможен ракетный удар, - СМИ

Фото: В Беларуси зафиксировали многие российские ЗРК, возможный ракетный удар (doblest.club)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси разместили большое количество ЗРК С около 15-60 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"Благодаря снимкам из космоса наша команда смогла составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябрівці на текущий момент", - говорится в сообщении.

В дальнейшем команда представила список техники, которая расположена рядом с украинской границей.

  • от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3-й РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2-а ЗРПК "Панцирь";
  • Расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400;
  • Подтверждено, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 до аэропорта «Гомель», откуда их везут к Зябрівки.

По словам Беларускі Гаюн, анализ обстановки на аэродроме доказывает, что вероятность ракетного обстрела территории Украины не просто сохраняется, а похоже, что идет подготовка к массированного ракетного удара по территории Украины в ближайшие недели.

На это обращают внимание и потому, что последний обстрел с территории Беларуси был в конце июля.

Напомним, что ранее Миниобороны Беларуси пыталось откреститься от участия в войне против Украины.

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