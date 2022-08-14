Минобороны Беларуси заявляет о "непричастности" к войне. В Украине резко ответили

В Минобороны Беларуси заявляют, что они не являются участниками войны, которую развязала Россия против Украины. Это по меньшей мере лукавство, потому что с белорусской стороны в нашу страну запускают ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского посла Республике Беларусь Игоря Кизима в Facebook.

"Слова официального представителя Минобороны Валерия Ревенко, думаю, заслуживают внимания. В частности о том, что Киев не готов к конструктивному диалогу". Хотя правильно сказал, что отношения выстраивать все же придется. И это действительно вопрос времени. Как было сказано,"наверняка не самого близкого". Но тут, думаю, надо понимать о какой готовности говорит официальный представитель Минобороны", - написал Кизим.

Он подчеркнул, военно-политическое руководство Беларуси, в отличие от экспертов-прогандистов, понимает, что с 24 февраля, с момента, когда Беларусь позволила российским войскам по своей территории вторгнуться в Украину, неся смерть и разрушение, слово "конструктивный" стало неуместным.

"Он также знает, сколько российских ракет и авиабомб прилетело в Украину с территории Беларуси с использованием всей возможной инфраструктуры (об этом официально, нотами, информировали белорусскую сторону вместе с требованием прекратить это). Поэтому говорить о том, что "мы не участники вооруженного противостояния" ну как-то не по-мужски для офицера такого ранга. Это лукавство по меньшей мере", - подчеркивает Кизим.

При этом посол обратил внимание, что такие слова противоречат и лидеру белорусского режима Александра Лукашенко, который в интервью "Франс-Пресс" прямо сказал, что он и в его интерпретации Беларусь не только поддерживает, но и является прямым участником так называемой российской "военной спецоперации".

Что сказали в Беларуси?

Напомним, недавно начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в интервью одному из изданий заявил, что белорусская сторона якобы никоим образом не причастна к войне России против Украины.

"Обстановка развивается на юге, в Украине, мы внимательно следим, мы не являемся участниками вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет", - сказал Ревенко.

Заявления Лукашенко

Стоит отметить, что сам лидер белорусского режима Александр Лукашенко неоднократно делал громкие заявления относительно роли Беларуси в войне, так или иначе это подтверждая.

В частности, недавно он назвал вторжение россиян в Украину с территории РБ вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО также собирались атаковать".

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