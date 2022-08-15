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У Білорусі зафіксували багато російських ЗРК, можливий ракетний удар, - ЗМІ

Фото: У Білорусі зафіксували багато російських ЗРК, можливий ракетний удар (doblest.club)
Автор: Дмитро Браславський

На території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі розмістили велику кількість ЗРК із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Завдяки знімкам із космосу наша команда змогла скласти актуальний та повний огляд всієї техніки та об'єктів, які знаходяться у Зябрівці на поточний момент", - йдеться у повідомлені.

Надалі команда представила список техніки, яка розташована поряд з українським кордоном.

  • від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", 3-ї РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт", 2-а ЗРПК "Панцир";
  • Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракет для ЗРК С-300/400;
  • Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.

За словами Беларускі Гаюн, аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями.

На це звертають увагу і тому, що останній обстріл з території Білорусі був наприкінці липня.

Нагадаємо, що раніше Мініоборони Білорусі намагалось відхреститись від участі у війні проти України.

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