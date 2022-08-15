У Білорусі зафіксували багато російських ЗРК, можливий ракетний удар, - ЗМІ

На території аеродрому "Зябрівка" у Гомельскій області Білорусі розмістили велику кількість ЗРК із близько 15-60 ракетами, що може свідчити про підготовку до масованого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Завдяки знімкам із космосу наша команда змогла скласти актуальний та повний огляд всієї техніки та об'єктів, які знаходяться у Зябрівці на поточний момент", - йдеться у повідомлені.
Надалі команда представила список техніки, яка розташована поряд з українським кордоном.
За словами Беларускі Гаюн, аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями.
На це звертають увагу і тому, що останній обстріл з території Білорусі був наприкінці липня.
Нагадаємо, що раніше Мініоборони Білорусі намагалось відхреститись від участі у війні проти України.
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