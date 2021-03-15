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В Беларуси задержали журналиста InformNapalm. Украина выразила беспокойство

Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 13 марта, в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца. На инцидент уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом сообщили агентство TUT.by и МИД Украины.

Журналиста задержали в собственной квартире в Гродно после обыска, который длился до поздней ночи. После обыска Дениса забрали в изолятор.

Как рассказала жена журналиста, силовиков интересовали связи Ивашина с Украиной, однако дело по котором проводили обыск касался якобы распространение частной информации.

В украинском МИД выразили обеспокоенность из-за задержания Ивашина, который "помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии" против Украины.

"Министерство убеждено, что журналистская деятельность не может и не должна быть поводом для преследования. Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь", - заявили в МИД.

Кроме того, украинское министерство требует, чтобы рассмотрение дела в отношении Ивашина было прозрачным и беспристрастным.

Денис Ивашин - журналист-расследователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, которое освещает боевые действия на Донбассе. В Беларуси он также работает на общеполитическую газету "Новы час". Ивашин является гражданином Беларуси, однако имеет статус зарубежного украинца.

Напомним, в феврале Европейский союз осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников, которые проводятся на территории Беларуси.

Этому заявлению предшествовали обыски в офисах "Белорусской ассоциации журналистов" и правозащитного центра "Весна". Кампанию давления на журналистов и правозащитников развернули из-за протестов в Беларуси.

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