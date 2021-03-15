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В Білорусі затримали журналіста InformNapalm. Україна висловила занепокоєння

Автор: Дмитро Левицький

У суботу, 13 березня, в Білорусі затримали журналіста InformNapalm Дениса Івашина, який має статус закордонного українця. На інцидент вже відреагували в Міністерстві закордонних справ України.

Про це повідомили агентство TUT.by та МЗС України.

Журналіста затримали у власній квартирі в Гродно після обшуку, який тривав до пізньої ночі. Після обшуку Дениса забрали до ізолятора.

Як розповіла дружина журналіста, силовиків цікавили зв'язки Івашина з Україно, однак справа за якою проводили обшук стосувалася нібито поширення приватної інформації.

В українському МЗС висловили занепокоєння через затримання Івашина, який "допомагав розповідати світові про злочини у ході російської агресії" проти України.

"Міністерство переконане, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування. Це затримання викликає особливе занепокоєння на тлі триваючого наступу на свободу слова, життя і здоров'я журналістів у Республіці Білорусь", - заявили в МЗС.

Крім того, українське міністерство вимагає, щоб розгляд справи щодо Івашина був прозорим та неупередженим.

Денис Івашин - журналіст-розслідувач міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, яка висвітлює бойові дії на Донбасі. У Білорусі він також працює на загальнополітичну газету "Новы час". Івашин є громадянином Білорусі, однак має статус закордонного українця.

Нагадаємо, у лютому Європейський союз засудив масові обшуки у журналістів і правозахисників, які проводяться на території Білорусі.

Цій заяві передували обшуки в офісах "Білоруської асоціації журналістів" та правозахисного центру "Весна". Кампанію тиску на журналістів та правозахисників розгорнули через протести в Білорусі.

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