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В Беларуси задержали политтехнолога Виталия Шклярова

Беларусь, Минск, Четверг 30 июля 2020 00:33
В Беларуси задержали политтехнолога Виталия Шклярова
Фото: Виталий Шкляров (Wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Его обвинили в работе на оппозиционера Сергея Тихановского

В Минске задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Он работал на президентской кампании Ксении Собчак и говорил, что участвовал в предвыборных программах американских лидеров.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан, передает телеканал "Дождь".

По его словам, Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Позже на государственном канале ОНТ заявили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат.

Сообщается, что Шкляров работал с американским политиком Берни Сандерсом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Позиционировал себя как советника избирательных кампаний Барака Обамы, Сандерса, Меркель,

Тихановский - белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Сейчас мужчина находится в изоляторе Минска. Ему инкриминируют организацию и подготовку акций, нарушающих общественный порядок.

Жена Тихановського Светлана зарегистрировалась кандидатом в президенты из-за того, что альтернативных кандидатов ЦИК отказалась регистрировать.

Ранее сообщалось, что Тихановська вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия Беларуси не зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыка.

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