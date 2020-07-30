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У Білорусі затримали політтехнолога Віталія Шклярова

Білорусь, Мінськ, Четвер 30 липня 2020 00:33
У Білорусі затримали політтехнолога Віталія Шклярова
Фото: Віталій Шкляров (Wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Його звинуватили в роботі на опозиціонера Сергія Тихановського

У Мінську затримали політтехнолога Віталія Шклярова. Він працював на президентській кампанії Ксенії Собчак і говорив, що брав участь у передвиборчих програмах американських лідерів.

Про це повідомив прес-секретар штабу екс-претендента в президенти Білорусі Валерія Цепкала Олексій Урбан, передає телеканал "Дождь".

За його словами, Шклярова звинуватили в роботі на блогера Сергія Тихановського, чоловіка кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Пізніше на державному каналі ОНТ заявили, що Шкляров мобілізував навколо Сергія Тихановського протестний електорат.

Повідомляється, що Шкляров працював з американським політиком Берні Сандерсом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Позиціонував себе як радника виборчих кампаній Барака Обами, Сандерса, Меркель,

Тихановський - білоруський блогер і опозиціонер. Він був претендентом у президенти Білорусі, але йому відмовили в реєстрації. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі Мінська. Йому інкримінують організацію і підготовку акцій, що порушують громадський порядок.

Дружина Тихановського Світлана зареєструвалася кандидатом у президенти через те, що альтернативних кандидатів ЦВК відмовилася реєструвати.

Раніше повідомлялося, що Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через загрозу того, що влада може їх відібрати.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарика.

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