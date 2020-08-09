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В Беларуси задержали независимого наблюдателя

Автор: Дмитрий Левицкий

Задержанного наблюдателя поместили в изолятор

В белорусском Браславе на избирательном участке №5 задержали и отправили в изолятор независимого наблюдателя Валерия Трещинского. Задержание произошло 8 августа, в последний день досрочного голосования на выборах президента.

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Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

По словам жены Трещинского, ему инкриминируют мелкое хулиганство по статье 17.1 Кодекса об админнарушениях. Суд должен состояться в понедельник, а до этого он будет находиться в изоляторе.

"6 августа член избирательной комиссии Вера Стельмаченко написала заявление на Валерия, якобы он напугал людей своим присутствием", - рассказала жена задержанного.

Отмечается, что все дни досрочного голосования Трещинского не пускали на избирательный участок №5, но он вел подсчет всех проголосовавших.

Днем ранее на этом же участке лишили аккредитации наблюдателя от районной организации "Белорусского профсоюза работников образования и науки" - воспитательницу детсада Наталью Пескарскую. Ее лишили аккредитации после того, как она увидела "приписку" в явке избирателей в протоколе за 5 августа и сообщила об этом райисполком.

Напомним, недавно в Минске задержали съемочную группу телеканала "Настоящее Время", в том числе двух граждан Украины; журналистов выслали из Беларуси и запретили им въезд в страну на 10 лет.

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