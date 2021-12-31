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В Беларуси задержали известную активистку и отправили в психдиспансер

Автор: Дмитрий Кузнецов

Белорусская активистка Нина Багинская в день своего рождения 30 декабря вышла на улицу Минска с плакатом "Свободу политзаключенным". Силовики ее задержали и отправили в психдиспансер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

По данным агентства, милиционеры составили на 75-летнюю активистку протокол. Затем силовики вызвали скорую помощь, которая отвезла Багинскую в психоневрологический диспансер в селе Навинки.

"Я не первый раз в Новинках, мне дали только бумагу, чтобы подписать, что я не нуждаюсь в лечении, что я психически здоровый человек", - рассказала изданию Багинская.

Она добавила, что выйдя из психдиспасера села на автобус и приехала домой.

Как отмечает издание, Нина Багинская - один из символов мирных протестов в Беларуси. Активистка более 20 лет ходит почти на все митинги с бело-красно-белым флагом, который сшила сама.

Напомним, накануне суд Беларуси признал экстремистским Telegram-канал правозащитников, которые более 20 лет фиксировали нарушение прав человека в стране.

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