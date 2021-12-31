У Білорусі затримали відому активістку і відправили в психдиспансер

За даними агентства, міліціонери склали на 75-річну активістку протокол. Потім силовики викликали швидку допомогу, яка відвезла Багінську в психоневрологічний диспансер в селі Навинки.

"Я не перший раз в Новинках, мені дали тільки папір, щоб підписати, що я не потребую лікування, що я психічно здорова людина", - розповіла виданню Багінська.

Вона додала, що вийшовши з психдиспасера сіла на автобус і приїхала додому.

Як зазначає видання, Ніна Багінська - один із символів мирних протестів у Білорусі. Активістка понад 20 років ходить майже на всі мітинги з біло-червоно-білим прапором, який пошила сама.