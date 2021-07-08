В Беларуси задержали главреда издания "Наша Ніва"

Главред белорусского издания "Наша Ніва" Егор Мартинович не выходит на связь. Его, скорее всего, задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его жену Адарью Гуштын в Facebook.
По словам Гурштын, ее муж пропал вместе с собакой.
"Пропал не только Егор Мартинович, но и наша собака. Ее просто нет дома. Я не знаю, где был задержан Егор, но собаки нет дома. Боюсь, они задержали его и убили собаку или где-то бросили", - написала жена главреда "Нашей Нівы".
Напомним, сегодня стало известно, что в Беларуси власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва". У редакторов проводят обыски. Сайт не открывается, редакция ведет Telegram-канал.