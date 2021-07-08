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В Беларуси задержали главреда издания "Наша Ніва"

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Четверг 08 июля 2021 12:22
В Беларуси задержали главреда издания "Наша Ніва" Фото: главред "Нашей Нівы" Егор Мартинович (twitter.com/belpartisan)
Автор: РБК-Украина

Главред белорусского издания "Наша Ніва" Егор Мартинович не выходит на связь. Его, скорее всего, задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его жену Адарью Гуштын в Facebook.

По словам Гурштын, ее муж пропал вместе с собакой.

"Пропал не только Егор Мартинович, но и наша собака. Ее просто нет дома. Я не знаю, где был задержан Егор, но собаки нет дома. Боюсь, они задержали его и убили собаку или где-то бросили", - написала жена главреда "Нашей Нівы".

Напомним, сегодня стало известно, что в Беларуси власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва". У редакторов проводят обыски. Сайт не открывается, редакция ведет Telegram-канал.

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