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У Білорусі затримали головреда видання "Наша Ніва"

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Четвер 08 липня 2021 12:22
У Білорусі затримали головреда видання "Наша Ніва" Фото: головний редактор "Нашої Ниви" Єгор Мартинович (twitter.com/belpartisan)
Автор: РБК-Україна

Головред білоруського видання "Наша Ніва" Єгор Мартинович не виходить на зв'язок. Його, швидше за все, затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його дружину Адарью Гуштин в Facebook.

За словами Гурштин, її чоловік зник разом з собакою.

"Пропав не тільки Єгор Мартинович, а й наш собака. Її просто немає вдома. Я не знаю, де був затриманий Єгор, але собаки немає вдома. Боюся, вони затримали його і вбили собаку або десь кинули", - написала дружина головного редактора "Нашої Ніви".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Білорусі влада обмежили доступ до видання "Наша Ніва". У редакторів проводять обшуки. Сайт не відкривається, редакція веде Telegram-канал.

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