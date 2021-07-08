В Білорусі затримали головного редактора опозиційного видання "Наша Ніва"
Фото: головний редактор видання "Наша Ніва" Єгор Мартинович (t.me/nashaniva)
Сьогодні, внаслідок обшуків у білоруському опозиційному виданні “Наша Ніва”, було затримано головного редактора Єгора Мартиновича. Журналіста направили до ізолятора тимчасового утримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал видання.
Зазначається, що обшуки та затримання журналістка пройшли на підставі статей:
- 342 Кримінального кодексу - організація або підготовка дій, які порушують громадський порядок, або ж участь в них.
- 293 Кримінального кодексу - організація масових заворушень;
Відомо, що Мартиновича було направлено до ізолятора тимчасового утримання, де він проведе наступні 72 години.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як білоруська влада обмежила доступ до опозиційного видання “Наша Ніва”.