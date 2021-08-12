В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева

Утром 12 августа белорусские правоохранители задержали бывшего кандидата в президента Беларуси на выборах 2020 года, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева. Местонахождение политика на данный момент неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Весна" .

"Сегодня утром был задержан кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев", - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что Дмитриев является сопредседателем общественного движения "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии" и делегатом "Схода".

В настоящий момент неизвестны причины его задержания и где он находится.