У Білорусі затримали екс-кандидата в президенти на виборах 2020 року Андрія Дмитрієва

Вранці 12 серпня білоруські правоохоронці затримали колишнього кандидата в президента Білорусі на виборах 2020 року, співголови громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва. Місцеперебування політика на цей час невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правозахисний центр "Весна".
"Сьогодні вранці був затриманий кандидат у президенти на виборах 2020 року Андрій Дмитрієв", - йдеться в повідомленні.
Правозахисники зазначили, що Дмитрієв є співголовою громадського руху "Говори правду", членом оргкомітету "нашої партії" і делегатом "Сходу".
На цей час невідомі причини його затримання і де він знаходиться.
Президентські вибори в Білорусі пройшли в серпні 2020 року. За їх підсумками Дмитрієв отримав 1,21% голосів і посів четверте місце серед п'яти кандидатів.