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У Білорусі затримали екс-кандидата в президенти на виборах 2020 року Андрія Дмитрієва

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вранці 12 серпня білоруські правоохоронці затримали колишнього кандидата в президента Білорусі на виборах 2020 року, співголови громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва. Місцеперебування політика на цей час невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правозахисний центр "Весна".

"Сьогодні вранці був затриманий кандидат у президенти на виборах 2020 року Андрій Дмитрієв", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначили, що Дмитрієв є співголовою громадського руху "Говори правду", членом оргкомітету "нашої партії" і делегатом "Сходу".

На цей час невідомі причини його затримання і де він знаходиться.

Президентські вибори в Білорусі пройшли в серпні 2020 року. За їх підсумками Дмитрієв отримав 1,21% голосів і посів четверте місце серед п'яти кандидатів.

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