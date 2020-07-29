В Беларуси задержали боевиков иностранной ЧВК

Белорусские правоохранители задержали 32-х боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Задержание произошло под Минском.

Об этом сообщает издание "БелТА".

Отмечается, что задержание проводилось ночью. При этом не уточняется, о какой именно ЧВК говорится. Подробности операции также не приводятся.

В Министерстве внутренних дел страны эту информацию пока не комментируют.

Ранее агентство Reuters писало, что в частной клинике Санкт-Петербурга среди пациентов, связанной с российским президентом Владимиром Путиным, обнаружили наемников из российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

Отметим, что в составе российских и западных частных военных компаний (ЧВК) воюют сотни граждан Украины, по данным Службы безопасности Украины, в ЧВК "Вагнера" воюют 86 крымчан.

Напомним, журналисты-расследователи The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy выяснили местоположение австрийца Яна Марсалека - бывшего топ-менеджера Wirecard, его разыскивают по всему миру за аферу на 2 млрд евро.