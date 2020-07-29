В Білорусі затримали бойовиків іноземної ПВК

Білоруські правоохоронці затримали 32-х бойовиків іноземної приватної військової компанії (ПВК). Затримання відбулось під Мінськом.

Про це повідомляє видання "БелТА".

Зазначається, що затримання проводилося вночі. При цьому не уточнюється, про яку саме ПВК йдеться. Подробиці операції також не наводяться.

У Міністерстві внутрішніх справ країни цю інформацію поки не коментують.

Раніше агенство Reuters писало, що у приватній клініці Санкт-Петербурга серед пацієнтів, пов'язаної з російським президентом Володимиром Путіним, виявили найманців з російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Зазначимо, у складі російських та західних приватних військових компаній (ПВК) воюють сотні громадян України, за даними Служби безпеки України, у ПВК "Вагнера" воюють 86 кримчан.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі The Insider, Bellingcat, Der Spiegel і McClatchy з'ясували місце розташування австрійця Яна Марсалека - колишнього топ-менеджера Wirecard, його розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.