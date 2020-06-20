В Беларуси задержали более 100 человек во время протестов

В Беларуси в ходе акций протеста в разных городах были задержаны более 100 человек. Акции были организованы в ответ на задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании.

Об этом сообщает "Радио.Свобода".

Среди задержанных также были около 10 журналистов. Большинство задержаний произошли в Минске, а также в Бабруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно и Новополоцке.

Сообщается, что акции протеста в Беларуси возобновились в пятницу, 19 июня. Демонстранты во многих городах Беларуси организовали "цепь солидарности" в поддержку политикам и активистам, которые были задержаны во время избирательной кампании.

Отметим, президентские выборы в Белоруси назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИК. Двое претендентов из гонки вышли. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.

Ранее РБК-Украина писало, что 18 июня в Беларуси задержали одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарыка.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность переворота в стране.