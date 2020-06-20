У Білорусі затримали більше 100 осіб під час протестів

У Білорусі під час акцій протесту в різних містах було затримано більше 100 осіб. Акції були організовані у відповідь на затримання активістів та політиків під час президентської виборчої кампанії.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

Серед затриманих також були близько 10 журналістів. Більшість затримань відбулися в Мінську, а також у Бабруйске, Вітебську, Гомелі, Могильові, Гродно та Новополоцьку.

Повідомляється, що акції протесту в Білорусі відновили у п'ятницю, 19 червня. Демонстранти у багатьох містах Білорусі організували "ланцюг солідарності" в підтримку політикам та активістам, які були затримані під час виборчої кампанії.

Зазначимо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. 21 травня розпочався збір підписів виборців для висунення кандидатів. Збір ведуть 13 ініціативних груп та 15 спочатку зареєстрованих ЦВК. Двоє претендентів з гонки вийшли. Реєстрація кандидатів у президенти відбудеться з 5 по 14 липня.

Раніше РБК-Україна писало, що 18 червня в Білорусі затримали одного з кандидатів у президенти Віктора Бабарика.

У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко відкинув можливість перевороту в країні.