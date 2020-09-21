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У Білорусі заблокували сайти фондів для допомоги протестувальникам

Білорусь , Понеділок 21 вересня 2020 16:58
У Білорусі заблокували сайти фондів для допомоги протестувальникам
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

У Білорусі заблокували сайти трьох фондів для допомоги протестувальникам. Таке рішення прийняло Міністерство інформації Білорусі.

Про це повідомляє Tut.by.

Список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний для інтернет-провайдерів. У чорному списку зараз знаходяться ресурси: belarus-future.org, dapamazhy.by і bysol.org.

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" заснував недопущений до виборів кандидат у президенти Валерій Цепкало. Фонд займається наданням гуманітарної, юридичної та фінансової допомоги громадянам Республіки Білорусь, постраждалим від політичних репресій, політичних переслідувань".

Платформа Дапамажы.by призначена "для допомоги людям, постраждалим через свою активну громадянську позицію".

Фонд солідарності BYSOL збирає гроші на допомогу тим, хто залишився без роботи з політичних причин.

До цього Міністерство юстиції Білорусі нагадало про адміністративну відповідальність для організаторів і учасників незареєстрованих фондів на підтримку демонстрантів.

У Білорусі вже понад 40 днів поспіль люди виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів і звільнення всіх політичних ув'язнених.

Як повідомляло РБК-Україна, Сполучені Штати та Євросоюз на цьому тижні спільно оголосять санкції проти Білорусі.

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