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В Беларуси взяли под стражу боевиков ЧВК "Вагнера"

Беларусь, Минск, Воскресенье 02 августа 2020 01:12
В Беларуси взяли под стражу боевиков ЧВК "Вагнера"
В Беларуси задержали боевиков ЧВК "Вагнера" (скриншот из видеосюжета "Беларусь 1")
Автор: Артур Родивилов

Наемники путались в показаниях

Задержанным в Беларуси 33 боевикам ЧВК "Вагнера" избрали меру пресечения в виде содержания под арестом. Главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела по "подготовке к массовым беспорядкам".

Об этом сообщил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов, передает ОНТ.

По его словам, боевики путались в показаниях. В частности, с 33 допрошенных 11 сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, 15 - в Турцию, двое - на Кубу, один - в Сирию.

Однако следствие уверено, что лететь туда они не собирались. Билеты купили, чтобы использовать как алиби.

Напомним, 29 июля под Минском задержали более трех десятков боевиков ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, боевики, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Ранее сообщалось, что в связи с задержанием боевиков "Вагнера" посла Украины вызвали в МИД Беларуси; часть задержанных были ранее замечены на Донбассе.

Кроме того, Служба безопасности Украины инициирует процесс экстрадиции задержанных в Беларуси лиц.

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