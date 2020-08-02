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У Білорусі взяли під варту бойовиків ПВК "Вагнера"

Білорусь, Мінськ, Неділя 02 серпня 2020 01:12
У Білорусі взяли під варту бойовиків ПВК "Вагнера"
У Білорусі затримали бойовиків ПВК "Вагнера" (скріншот з відеосюжету "Білорусь 1")
Автор: Артур Родивилов

Затримання ПВК Вагнера - усіх 33 найманців заарештували в Білорусі

Затриманим в Білорусі 33 бойовикам ПВК "Вагнера" ​​обрали запобіжний захід у вигляді утримання під арештом. Головне слідче управління продовжує розслідування кримінальної справи за "підготовку до масових заворушень".

Про це повідомив керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов, передає "ОНТ".

За його словами, бойовики плуталися у свідченнях. Зокрема, з 33 допитаних 11 сказали, що планували летіти з Білорусі до Венесуели, 15 - в Туреччину, двоє - на Кубу, один - в Сирію.

Проте слідство переконане, що летіти туди вони не збиралися. Квитки купили, щоб використовувати як алібі.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали понад три десятки бойовиків ПВК "Вагнера". За даними білоруських правоохоронців, бойовики, швидше за все, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з затриманням бойовиків "Вагнера" посла України викликали в МЗС Білорусі; частину затриманих раніше помічені на Донбасі.

Крім того, Служба безпеки України ініціює процес екстрадиції затриманих у Білорусі осіб.

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