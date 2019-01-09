В Беларуси вынесен первый смертный приговор в 2019 году

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Суд приговорил к смертной казни мужчину, обвиненного в двойном убийстве с особой жестокостью

Могилевский областной суд в Беларуси приговорил к смертной казни мужчину, обвиненного в двойном убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Ему назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) двух лиц, совершенном с особой жестокостью, ему назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел", - говорится в пресс-службе.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался в ванную комнату. После этого, он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее двух ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.

Напомним, ранее Верховный суд Беларуси приостановил исполнение двух смертных приговоров на время рассмотрения обращений осужденных Игоря Гершанкова и Семена Бережного.