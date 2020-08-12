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В Беларуси вводят новые правила дорожного движения

Минск, Среда 12 августа 2020 14:00
В Беларуси вводят новые правила дорожного движения
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Вместе с тем, в стране планируют новый этап протестов - будут блокировать дороги

В Беларуси вводятся новые правила дорожного движения. В стране уже три ночи подряд люди выходят на акции против действующей власти, митингующих задерживают тысячами.

Об этом сообщает NЕХТА.

С сегодняшнего дня на улицах беларусских городов с 7:00-10:00 и 16:00-20:00 скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Вместе с тем, в стране планируют новый этап протестов - будут блокировать дороги по всей Беларуси.

Напомним, в стране готовятся к четвертой ночи протестов. Отметим, за три дня протестов в Беларуси задержали уже около 5 тысяч людей.

Отметим, в ночь с 11 на 12 августа были зафиксированы очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Беларуси пострадал 51 человек.

Добавим, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию в связи с протестами в Беларуси.

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