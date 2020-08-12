У Білорусі вводять нові правила дорожнього руху

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

Разом з тим, в країні планують новий етап протестів - будуть блокувати дороги

У Білорусі вводяться нові правила дорожнього руху. В країні вже три ночі поспіль люди виходять на акції проти чинної влади, мітингувальників затримують тисячами.

Про це повідомляє NЕХТА.

З сьогоднішнього дня на вулицях білоруських міст з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 швидкість руху не має перевищувати 20 км/год.

Разом з тим, в країні планують новий етап протестів - будуть блокувати дороги по всій Білорусі.

Нагадаємо, в країні готуються до четвертої ночі протестів. Зазначимо, за три дні протестів у Білорусі затримали вже близько 5 тисяч людей.

Зазначимо, в ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані збори громадян у 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

Раніше повідомлялося, що під час протестів у Білорусі постраждала 51 людина.

Додамо, що глави Міністерств закордонних справ Євросоюзу збираються на надзвичайну відеоконференцію у зв'язку з протестами в Білорусі.