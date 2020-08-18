В Беларуси во время акций протеста задержали гражданина Японии

Во время протестов в Беларуси местные власти задержали гражданина Японии. Задержанному 20 лет, он живет в Минске.

Об этом сообщает Kyodo news.

Мужчина содержится в учреждении в Минске. В посольстве Японии отказались назвать личность задержанного. Известно только, что ему 20 лет, он живет в Минске, и был задержан в прошлую среду.

Дипломатическое ведомство Японии выясняет, почему власти Беларуси удерживают японского гражданина.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.

По данным МВД, всего было задержано более 6700 человек. Между тем в прокуратуре заявили, что большинство людей, задержанных во время митингов, уже освобождены.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Правозащитники заявили, что на протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек.

При этом Министерство здравоохранения Беларуси официально признало гибель двух человек на протестах.