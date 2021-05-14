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В Беларуси военному дали 18 лет тюрьмы за слив данных каналу Nexta

Автор: РБК-Украина

Верховный суд Беларуси признал военнослужащего Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима. В марте 2021 года он слил секретное письмо телеграмм-каналу Nexta.

Об этом пишет портал TUT.BY.

Сообщается, что это приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме. Кроме того, его лишили воинского звания.

О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма провластного телеканала ОНТ "Манкурты". Предполагается, что он на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и "отправил польскому телеграм-каналу".

Отметим, в марте 2021 года телеграмм-канал Nexta опубликовал письмо за подписью министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, в котором он просит министра обороны Виктора Хренина выделить для борьбы с протестующими 3 725 военных.

Предполагалось, что больше всего солдат задействуют в Минске. Но помимо столицы их могли привлечь к подавлению протестов даже в деревнях.

Напомним, в марте телеграмм-канал Nexta дистанцировался от координации протестов против Александра Лукашенко в Беларуси.

На его основателя Степана Путило завели уголовное дело, а белорусское следствие просило Польшу выдать его. Ему грозит до 15 лет тюрьмы за якобы организацию массовых беспорядков.

В августе 2020 канал Nexta сыграл важную роль в координации массовых мирных акций. В результате аудитория канала выросла до нескольких миллионов. Белорусские власти считают его экстремистским.

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