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У Білорусі військовому дали 18 років в'язниці через злив даних каналу Nexta

Автор: РБК-Україна

Верховний суд Білорусі визнав військовослужбовця Дениса Урада винним у державній зраді і засудив до 18 років колонії посиленого режиму. У березні 2021 року він злив секретний лист телеграм-каналу Nexta.

Про це пише портал TUT.BY.

Повідомляється, що це вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Процес проходив у закритому режимі. Крім того, його позбавили військового звання.

Про затримання капітана Дениса Урада стало відомо з фільму провладного телеканалу ОНТ "Манкурти". Передбачається, що він на чергуванні на посту спецзв'язку Генштабу сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ до міністра оборони і "надіслав польському телеграм-каналу".

Відзначимо, в березні 2021 року телеграм-канал Nexta опублікував лист за підписом міністра внутрішніх справ Білорусі Івана Кубракова, в якому він просить міністра оборони Віктора Хреніна виділити для боротьби з протестувальниками 3 725 військових.

Передбачалося, що найбільше солдатів задіють у Мінську. Але крім столиці їх могли залучити до придушення протестів навіть у селах.

Нагадаємо, в березні телеграм-канал nexta дистанціювався від координації протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі.

На його засновника Степана Путило завели кримінальну справу, а білоруське слідство просило Польщу видати його. Йому загрожує до 15 років в'язниці за нібито організацію масових заворушень.

У серпні 2020 канал Nexta зіграв важливу роль у координації масових мирних акцій. В результаті аудиторія каналу зросла до декількох мільйонів. Білоруська влада вважає його екстремістським.

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