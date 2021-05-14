У Білорусі військовому дали 18 років в'язниці через злив даних каналу Nexta

Повідомляється, що це вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Процес проходив у закритому режимі. Крім того, його позбавили військового звання.

Про затримання капітана Дениса Урада стало відомо з фільму провладного телеканалу ОНТ "Манкурти". Передбачається, що він на чергуванні на посту спецзв'язку Генштабу сфотографував секретний лист від міністра внутрішніх справ до міністра оборони і "надіслав польському телеграм-каналу".

Відзначимо, в березні 2021 року телеграм-канал Nexta опублікував лист за підписом міністра внутрішніх справ Білорусі Івана Кубракова, в якому він просить міністра оборони Віктора Хреніна виділити для боротьби з протестувальниками 3 725 військових.

Передбачалося, що найбільше солдатів задіють у Мінську. Але крім столиці їх могли залучити до придушення протестів навіть у селах.