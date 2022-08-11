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В Беларуси на военном аэродроме слышны звуки взрывов и видны вспышки, - СМИ

Фото: Аэродром "Зябровка" в Беларуси (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Беларуси в ночь на 11 августа слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка". Военный объект расположен в Гомельской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Поступает информация, что в районе аэродрома "Зябровка" слышны взрывы и видны вспышки. Данные утверждают сразу несколько источников", - пишут СМИ

Следовательно, начиная с 00:30 часов 11 августа, на военном объекте было не менее 8 вспышек.

К слову, в июле в Генштабе ВСУ заявляли, что Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль России.

Напомним, 9 августа, в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровке прогремели мощные взрывы на российской авиабазе.

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