В Беларуси вчера во время протестов задержали 150 человек

В субботу, 26 сентября, в Беларуси правоохранителями были задержаны 150 участников акций протеста. Из них все еще под стражей находятся 116 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вчера в Беларуси прошли 10 акций протеста в шести городах страны. Общее количество протестующих составило 300 человек.

Напомним, 26 сентября в Минске возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко, который недавно провел тайную инаугурацию. Протесты были так называемой "репетицией народной инаугурации" оппозиционерки Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидеров Беларуси.

Ранее сообщалось, что вчера днем вблизи Комаровского рынка в Минске силовики задерживали участников женского марша.

Добавим, что так называемая "народная инаугурация" Светланы Тихановской должна состояться в Минске в воскресенье, 27 сентября.