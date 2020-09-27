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У Білорусі вчора під час протестів затримали 150 осіб

Автор: РБК-Україна

У суботу, 26 вересня, в Білорусі правоохоронцями було затримано 150 учасників акцій протесту. З них все ще під вартою перебувають 116 осіб.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 150 громадян. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих оселені 116", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вчора в Білорусі відбулися 10 акцій протесту в шести містах країни. Загальна кількість протестуючих склало 300 осіб.

Нагадаємо, 26 вересня в Мінську поновилися акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який нещодавно провів таємну інавгурацію. Протести були так званої "репетицією народної інавгурації" опозиціонерки Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідерів Білорусі.

Раніше повідомлялося, що вчора вдень поблизу Комаровського ринку у Мінську силовики затримували учасників жіночого маршу.

Додамо, що так звана "народна інавгурація" Світлани Тіхановської має відбутися в Мінську в неділю, 27 вересня.

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