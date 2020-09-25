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В Беларуси умер мужчина, который поджог себя возле милиции

Автор: РБК-Украина

В больнице Минска умер мужчина, который на прошлой неделе поджог себя возле отделения милиции. Пострадавший получил ожоги 84% тела.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Беларуси в Telegram.

Сообщается, что мужчина умер в минской больнице скорой медицинской помощи.

"Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю оказанную медицинскими работниками помощь, его спасти не удалось", - говорится в сообщении.

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Напомним, 18 сентября в Смолевичах 36-летний мужчина напротив райотдела милиции облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции, после чего пострадавшего госпитализировали.

Тогда же в МВД Беларуси заявляли, что мужчина злоупотреблял спиртным и несколько раз высказывался о намерении совершить самоубийство. До самосожжения он пытался свести счеты с жизнью на кладбище, но тогда милиция предотвратила суицид.

Ранее сообщалось, что в Беларуси могут ввести двухнедельный карантин для тех, кто приезжает из западных стран.

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