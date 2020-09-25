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У Білорусі помер чоловік, який підпалив себе біля міліції

Автор: РБК-Україна

В лікарні Мінська помер чоловік, який минулого тижня підпалив себе біля відділення міліції. Постраждалий отримав опіки 84% тіла.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Білорусі в Telegram.

Повідомляється, що чоловік помер у мінській лікарні швидкої медичної допомоги.

"Пацієнт перебував у вкрай важкому стані в реанімації Республіканського опікового центру. На жаль, незважаючи на всю надану медичними працівниками допомогу, його врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 18 вересня в Смолевичах 36-річний чоловік навпроти райвідділу міліції облив себе бензином і підпалив. Його загасили співробітники міліції, після чого постраждалого госпіталізували.

Тоді ж у МВС Білорусі заявляли, що чоловік зловживав спиртним і кілька разів висловлювався про намір вчинити самогубство. До самоспалення він намагався звести рахунки з життям на кладовищі, але тоді міліція попередила суїцид.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі можуть ввести двотижневий карантин для тих, хто приїжджає з західних країн.

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