В Беларуси в третий раз за год объявили смертный приговор

В Беларуси в третий раз в текущем году объявили смертный приговор за убийство младенца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TUT.BY.

Сообщается, что суд в Беларуси приговорил к смертной казни обвиняемого по делу об убийстве восьмимесячной девочки в городе Лунинец. 48-летнему мужчине назначили высшую меру наказания - расстрел.

"25-летняя мать ребенка Наталья и ее знакомый Виктор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убили восьмимесячного ребенка. Преступление они совершили из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

На теле девочки обнаружили следы от не менее 46 травматических воздействий.

Также мать убитого ребенка приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это максимальное наказание для женщин в Беларуси.

Отметим, что приговор был вынесен судом Брестской области. Это первый смертный приговор в области за последние 10 лет.

Напомним, в июле этого года во второй раз в текущий году объявили смертный приговор в Беларуси. Суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух пожилых женщин в декабре прошлого года и приговорил его к смертной казни. 50-летний подсудимый признал свою вину и просил суд сохранить ему жизнь. Виктор Павлов является вторым приговоренным к смертной казни в 2019 году после 36-летнего Александра Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух девушек в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, иранский суд приговорил бывшего мэра Тегерана Мохаммеда Али Наджафи к смертной казни. Суд признал его виновным в убийстве его второй супруги в конце мая 2019 года.