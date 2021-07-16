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У Білорусі Telegram-канал чоловіка Тихановської визнали екстремістським

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Білорусь, П'ятниця 16 липня 2021 21:57
У Білорусі Telegram-канал чоловіка Тихановської визнали екстремістським Фото: у Білорусі Telegram-канал чоловіка Тихановської визнали екстремістським (facebook.com/SergeyTihanovski)
Автор: Сергій Пишкін

Суд Центрального району Мінська визнав Telegram-канал опозиціонера Сергія Тихановського "Страна для жизни" - екстремістським. Відповідне рішення було прийнято 12 липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на республіканський список екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.

Згідно з документом, до списку екстремістських матеріалів потрапили:

  • Telegram-канал "Страна Для Жизни";
  • Telegram-канал фонду "Страна Для Жизни";
  • Telegram-чат "Страна Для Жизни".

Варто нагадати, що після хвилі протестів внаслідок фальсифікованих президентських виборів в Білорусі, самопроголошена влада неодноразово заявляла про те, що протестна активність, нібито, координувалася через Telegram-канали. Через деякий час екстремістськими матеріалами були визнані Telegram-канали:

  • NEXTA-Live;
  • BYPOL;
  • "Беларусь головного мозга"
  • "МотолькоПомоги".

Лише за останні декілька місяців поточного року, білоруські силовики провели низку обшуків у редакціях видань, які не були визнані державними, а саме:

  • "Наша Нива";
  • "Брестская газета";
  • Intex-Press;
  • "Медиа-Полесье";
  • "Інформ-прогулка";
  • "Ганцавіцкі час";

Зокрема, внаслідок затримання 15 співробітників опозиційного порталу TUT.by, обвинувачені, нібито, по справі вищезгаданого видання перебувають протягом двох останніх місяців в слідчих ізоляторах або ж під домашнім арештом.

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Білорусь оппозиция экстремизм
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