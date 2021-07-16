У Білорусі Telegram-канал чоловіка Тихановської визнали екстремістським
Суд Центрального району Мінська визнав Telegram-канал опозиціонера Сергія Тихановського "Страна для жизни" - екстремістським. Відповідне рішення було прийнято 12 липня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на республіканський список екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.
Згідно з документом, до списку екстремістських матеріалів потрапили:
- Telegram-канал "Страна Для Жизни";
- Telegram-канал фонду "Страна Для Жизни";
- Telegram-чат "Страна Для Жизни".
Варто нагадати, що після хвилі протестів внаслідок фальсифікованих президентських виборів в Білорусі, самопроголошена влада неодноразово заявляла про те, що протестна активність, нібито, координувалася через Telegram-канали. Через деякий час екстремістськими матеріалами були визнані Telegram-канали:
- NEXTA-Live;
- BYPOL;
- "Беларусь головного мозга"
- "МотолькоПомоги".
Лише за останні декілька місяців поточного року, білоруські силовики провели низку обшуків у редакціях видань, які не були визнані державними, а саме:
- "Наша Нива";
- "Брестская газета";
- Intex-Press;
- "Медиа-Полесье";
- "Інформ-прогулка";
- "Ганцавіцкі час";
Зокрема, внаслідок затримання 15 співробітників опозиційного порталу TUT.by, обвинувачені, нібито, по справі вищезгаданого видання перебувають протягом двох останніх місяців в слідчих ізоляторах або ж під домашнім арештом.