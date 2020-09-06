ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава МВД Беларуси пригрозил протестующим силой

Минск, Воскресенье 06 сентября 2020 21:30
Глава МВД Беларуси пригрозил протестующим силой
Фото: Юрий Караев (belaruspartisan.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусские силовики готовы к применению силы против участников акций протеста. Правоохранители применят силу в случае, если протестующие перейдут к силовым методам.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире государственного телеканала СТВ.

Караев не исключает, что митингующие могут перейти к силовым акциям протеста.

"О силовой акции скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл угас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", - подчеркнул он.

Напомним, во время сегодняшней акции протеста в Минске силовики применили против митингующих слезоточивый газ.

Кроме того, вблизи резиденции президента Александра Лукашенко в Минске силовики жестко задерживали участников акции протеста.

Силовой разгон акции протеста с применением газа проходил сегодня и в белорусском Гродно.

Добавим, по данным МВД Беларуси, во время сегодняшних акций протеста в крупных городах страны силовики задержали несколько сотен митингующих.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Министерство внутренних дел УкраиныБеларусьМинскпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь