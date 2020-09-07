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У Білорусі за добу затримали понад 600 учасників протесту

Білорусь, Понеділок 07 вересня 2020 10:59
У Білорусі за добу затримали понад 600 учасників протесту
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Силовики Білорусі за 6 вересня затримали 633 учасника акцій протесту. Більше половини з них продовжать перебувати в ізоляторах до розгляду справ у суді.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Всього за 6 вересня було зафіксовано 42 акції протесту в різних населених пунктах. Загальна кількість учасників протестів склала близько 31 тисячі чоловік.

"Вчора за порушення законодавства про масові заходи в республіці затримано 633 людини. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих направлені 363 людини", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, 6 вересня в Білорусі загострилася ситуація на акціях протесту, силовики у Мінську застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Також РБК-Україна писало, що силовий розгін акції протесту із застосуванням газу проходив у білоруському Гродно.

Крім цього міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що правоохоронці готові застосувати силу проти учасників акцій протесту, якщо протестувальники перейдуть до силових методів.

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