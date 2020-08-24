В Беларуси за сутки составили почти 80 протоколов на участников протестов

В Беларуси за 23 августа правоохранители составили 79 протоколов об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. По данным Министерства внутренних дел, больше всего демонстрантов собрались в Минске - около 20 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

"В Минске и других областных центрах с 12:00 собирались граждане для участия в анонсированной ранее протестной акции. Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице - около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно - не более трех тысяч человек. Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях", - сообщили в МВД.

Правоохранители добавили, что за участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрен штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест. За массовые беспорядки предусмотрено лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Отметим, 23 августа в Беларуси возобновились массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко. По информации СМИ в акциях протеста брали участие сотни тысяч человек только в Минске.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что в ходе вчерашних акций в Беларуси задержаний не было.

При этом президент Александр Лукашенко заявил, что протестующие пошли на "своеобразный штурм" президентского дворца.