В Беларуси стартует второй этап совместных учений с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил провести второй этап совместного белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020". Оно стартует с 22 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что такое решение Лукашенко принял на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг республики.

На первом этапе учения войска на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике, в том числе блокирование и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны.

"Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основной направленностью практических действий войск станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства", - информирует Минобороны республики.

В практических действиях будет задействовано около 6 тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники, из которых от Вооруженных сил России - около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.

"Особенностью данного учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях, в том числе совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации", - информируют в ведомстве.

Подчеркивается, что это учение носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Беларуси и России.

Напомним, ранее анонсировалось, что Россия и Беларусь в октябре проведут совместные военные учения.

Как писало РБК-Украина, в Вооруженных силах Литвы заявили, что военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для страны, однако их можно оценивать как форму давления.