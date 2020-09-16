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Литва обеспокоена военными учениями Беларуси и России

Вильнюс, Среда 16 сентября 2020 16:46
Литва обеспокоена военными учениями Беларуси и России
Фото: Вальдемарас Рупшис (kariuomene kam lt)
Автор: РБК-Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы. Однако, по его словам, их можно оценивать, как форму давления, при этом атакующий сценарий учений вызывает беспокойство.

Об этом сообщает Delfi.

Рупшис заявил, что ВС Литвы оценивают военные учения как давление на страну.

"Все время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашим рубежом, наряду с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, боевых средств, а также эти учения вызывают беспокойство, поскольку обучение всегда ориентированы, несмотря на утверждение, на атакующие действия ", - заявил он.

Он также отметил, что сегодня в связи с данными учениями "непосредственной военной угрозы точно нет".

По словам Рупшиса, в отличие от России и Беларуси страны НАТО на учениях в Польше и в других местах применяют сценарии оборонного характера, а не атакующего. Так как союзники по НАТО должны всегда быть готовы к прецедентам.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в октябре состоятся совместные военные учения Беларуси и РФ.

Кроме того, в Беларусь на учения "Славянское братство-2020" прибыли российские десантники. Ожидается, что в учениях будет задействовано до 1,5 тысячи военных, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

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