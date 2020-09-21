У Білорусі стартує другий етап спільних навчань з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив провести другий етап спільного білорусько-російського навчання "Слов'янське братство - 2020". Воно стартує з 22 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони республіки.

Відзначається, що таке рішення Лукашенко прийняв на тлі теперішньої військово-політичної обстановки навколо республіки.

На першому етапі навчання війська на Брестському полігоні відпрацювали навчально-бойові завдання по контртерористичної тематиці, в тому числі блокування і знищення умовних незаконних збройних формувань на території західних районів країни.

"Другий етап пройде в період з 22 по 25 вересня у формі оперативно-тактичного навчання. Основною спрямованістю практичних дій військ стане ведення спільних дій в інтересах забезпечення військової безпеки держави", - інформує Міноборони республіки.

У практичних діях буде задіяно близько 6 тисяч військовослужбовців, понад 500 одиниць бойової техніки, з яких від Збройних сил Росії - близько 1000 осіб і до 100 одиниць бойової техніки.

"Особливістю даного вчення стане виконання навчально-бойових завдань у складних умовах, у тому числі вчинення маршів, десантування особового складу і бойової техніки з літаків військово-транспортної авіації, форсування водних перешкод, проведення бойових стрільб, а також бойове застосування авіації", - інформують у відомстві.

Підкреслюється, що це вчення носить суто оборонний характер і направлене на відпрацювання спільних дій угруповань військ відповідно до наявних домовленостей Білорусі та Росії.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Росія і Білорусь у жовтні проведуть спільні військові навчання.

Як писало РБК-Україна, в Збройних силах Литви заявили, що військові навчання Росії і Білорусі не створюють безпосередньої загрози для країни, проте їх можна оцінювати як форму тиску.