В Беларуси создали базу данных протестующих

В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси заработала база данных участников акций протеста. Туда входят также пользователи чатов, администраторы Telegram-каналов.

Об єтом сообщает tut.by.

База данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", общее количество задержанных на акциях с начала протестов в республике достигло 30 тысяч человек. В ноябре задержали не менее 4 тысяч человек.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончится к весне.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает, это может произойти на следующей неделе", - сказала она.

Отметим, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, большое количество жителей вышло на протесты, не согласившись с их результатами, согласно которым президентом остается Александр Лукашенко. Силовики периодически разгоняют акции протеста, применяя к протестующим физическую силу и запугивание.