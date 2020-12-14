Тихановская рассказала, когда Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (facebook strana 888)

Правление белорусского президента Александра Лукашенко, продолжающееся уже 26 лет, может закончиться к весне. Беларуси нужна более сильная поддержка со стороны европейского сообщества.

Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила изданию Politico.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - сказала Тихановская.

Она также отметила, что стратегия оппозиции не меняется - это давление, переговоры и новые выборы. При этом они находятся на первом этапе - давления изнутри и извне. И "было бы наивно полагать, что Лукашенко просто уйдет".

Перед поездкой в Берлин Тихановская призвала к усилению поддержки со стороны Европы, в том числе к усилению санкций против белорусских госкомпаний. Она сказала о более критичном отношении к поддержке Европы - пока, по ее мнению, эта поддержка была не очень сильной, и белорусов это разочаровало.

"Европа не может закрывать глаза на то, что происходит в Беларуси", - отметила лидер оппозиции.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, большое количество жителей вышло на протесты, не согласившись с их результатами, согласно которым президентом остается Александр Лукашенко. Силовики периодически разгоняют акции протеста, применяя к протестующим физическую силу и запугивание.

РБК-Украина писало, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая, по мнению протестующих, победила в президентской гонке, была вынуждена выехать в Литву. Сейчас она проводит встречи в европейских странах.