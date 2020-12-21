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У Білорусі створили базу даних протестувальників

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Білорусі запрацювала база даних учасників акцій протесту. Туди входять також користувачі чатів, адміністратори Telegram-каналів.

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Про це повідомляє tut.by.

База даних несанкціонованих акцій дозволяє в режимі реального часу в масштабах країни акумулювати відомості стосовно кожного учасника протестного руху.

За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру "Весна", загальна кількість затриманих на акціях з початку протестів в республіці досягла 30 тисяч людей. У листопаді затримали не менше 4 тисяч осіб.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що правління Лукашенка закінчиться до весни.

"Я не можу передбачити майбутнє. Головне - це воля народу. Думаю, до весни ми зможемо перемогти. Але хто знає, це може статися наступного тижня", - сказала вона.

Зазначимо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори, велика кількість жителів вийшла на протести, не погодившись з їх результатами, згідно з яким президентом залишається Олександр Лукашенко. Силовики періодично розганяють акції протесту, застосовуючи фізичну силу до протестувальників і залякування.

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